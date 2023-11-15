Лиды для стоматологии из VK ADS

Новый кабинет VK ADS не работает

и сливает бюджет?



В интернет пространстве много слухов о новом рекламном

кабинете от ВКонтакте «VK ADS», что он не работает.



Докажу обратное:



За 2 недели ведения проекта у меня получилось собрать

122 лида по 1204 рубля для сети стоматологий.

На услуги имплантации и протезирования зубов, где

средний чек от 300.000 рублей.

Расходы на рекламу окупились в десятки раз.



Делаем вывод: всё зависит от навыков и опыта специалиста.



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