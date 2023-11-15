Лиды для стоматологии из VK ADS
Социальные сети (SMM и SMO)
Добавлена1 просмотр
месяц назад
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Новый кабинет VK ADS не работает
и сливает бюджет?
В интернет пространстве много слухов о новом рекламном
кабинете от ВКонтакте «VK ADS», что он не работает.
Докажу обратное:
За 2 недели ведения проекта у меня получилось собрать
122 лида по 1204 рубля для сети стоматологий.
На услуги имплантации и протезирования зубов, где
средний чек от 300.000 рублей.
Расходы на рекламу окупились в десятки раз.
Делаем вывод: всё зависит от навыков и опыта специалиста.
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