Лидогенерация:Доставка коммерческих грузов с Китая
Лидогенерация
Доставка коммерческих грузов с Китая и других стран Азии
Проект: доставка коммерческих грузов с Китая и других стран Азии.
Цель рекламы: «Лидогенерация» — получение лидов с помощью заполнение обратной формы в Instagram и Facebook.
Можно задать разные варианты формы:
- Имя, Фамилия, Номер телефона, Почта и т. д.
- Дать варианты ответа, например: типы грузов (техника, одежда, инвентарь …)
- Обширный ответ (клиент заполняет сам)
Далее бюджет лидогенерации составлял 150$ в месяц + 150$ в период нужды получения большего количества заявок, сезонности бизнеса.
Реклама делается как по Украине так и по другим странам СНГ.
Средняя цена заполненной заявки клиента ( контакты для обратной связи, и короткий ответ по типу и весу товара ) составляет 0,36$
Настройка: использовались более 3-х разных аудиторий и интересов.
Сроки запуска рекламной компании 36 часов, за это время сделали 4 креатива, для 4-х компаний, проверка на соответствие правил Facebook и полный запуск компании.
Хотите получать заявки для своего бизнеса? Закажите Лидогенерацию в компании Нужные Люди!