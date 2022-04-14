Лидогенерация

Доставка коммерческих грузов с Китая и других стран Азии

Проект: доставка коммерческих грузов с Китая и других стран Азии.

Цель рекламы: «Лидогенерация» — получение лидов с помощью заполнение обратной формы в Instagram и Facebook.

Можно задать разные варианты формы:

Имя, Фамилия, Номер телефона, Почта и т. д.

Дать варианты ответа, например: типы грузов (техника, одежда, инвентарь …)

Обширный ответ (клиент заполняет сам)

Бюджет: для теста было потрачено 30$.

Далее бюджет лидогенерации составлял 150$ в месяц + 150$ в период нужды получения большего количества заявок, сезонности бизнеса.

Реклама делается как по Украине так и по другим странам СНГ.

Средняя цена заполненной заявки клиента ( контакты для обратной связи, и короткий ответ по типу и весу товара ) составляет 0,36$

Настройка: использовались более 3-х разных аудиторий и интересов.

Сроки запуска рекламной компании 36 часов, за это время сделали 4 креатива, для 4-х компаний, проверка на соответствие правил Facebook и полный запуск компании.

Хотите получать заявки для своего бизнеса? Закажите Лидогенерацию в компании Нужные Люди!