Лидогенерация : Туристического агентства
Лидогенерация Туристического агентства
Проект: продажа туров, premium туры, бронирование отелей, автобусные туры, горячие туры, наполнение группы в Telegram.
Цель рекламы: «Лидогенерация» — получение лидов с помощью заполнение обратной формы в Instagram и Facebook.
Можно задать разные варианты формы:
— Имя, Фамилия, Номер телефона, Почта и т. д.
— Дать варианты ответа, например выбрать из 10 стран одну (Египет, Турция, Занзибар, Мальдивы…)
— Обширный ответ (клиент заполняет сам)
Бюджет: в первый месяц для теста было потрачено 60$.
Далее бюджет лидогенерации составлял 350$ в месяц.
Реклама делается как по стандартным странам, так и по премиум сегменту.
Средняя цена заполненной заявки клиента (контакты, страна, бюджет от и до, количество персон) составляет 2.01$
По Турции и Египту 0,50$
Настройка: использовались более 8 разных аудиторий и интересов.
Сроки запуска рекламной компании 72 часа, за это время сделалось 4 креатива для 4 стран и настройка 4-х компаний, проверка на соответствие правил Facebook и полный запуск компании.
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