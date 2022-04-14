Лидогенерация Туристического агентства

Проект: продажа туров, premium туры, бронирование отелей, автобусные туры, горячие туры, наполнение группы в Telegram.

Цель рекламы: «Лидогенерация» — получение лидов с помощью заполнение обратной формы в Instagram и Facebook.

Можно задать разные варианты формы:

— Имя, Фамилия, Номер телефона, Почта и т. д.

— Дать варианты ответа, например выбрать из 10 стран одну (Египет, Турция, Занзибар, Мальдивы…)

— Обширный ответ (клиент заполняет сам)

Бюджет: в первый месяц для теста было потрачено 60$.

Далее бюджет лидогенерации составлял 350$ в месяц.

Реклама делается как по стандартным странам, так и по премиум сегменту.

Средняя цена заполненной заявки клиента (контакты, страна, бюджет от и до, количество персон) составляет 2.01$

По Турции и Египту 0,50$

Настройка: использовались более 8 разных аудиторий и интересов.

Сроки запуска рекламной компании 72 часа, за это время сделалось 4 креатива для 4 стран и настройка 4-х компаний, проверка на соответствие правил Facebook и полный запуск компании.

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