Лидогенерация : Услуги интернет маркетинга
Лидогенерация
Услуги интернет маркетинга
Проект: услуги интернет маркетинга, SEO продвижение сайтов, Google AdWords, создание сайтов.
Цель рекламы: «Лидогенерация» — получение лидов с помощью заполнение обратной формы в Instagram и Facebook.
Можно задать разные варианты формы:
- Имя, Фамилия, Номер телефона, Почта и т. д.
- Дать варианты ответа, например: продвижение по каким странам вам интересно? (Украина, Россия, США, СНГ, Весь мир … .)
- Обширный ответ (клиент заполняет сам)
Далее бюджет лидогенерации составлял 340$ в месяц.
Реклама делается по всей Украине, Польше, Германии, Израилю. Компания переводиться на Английский язык, для привлечения заказчиков с стран Европы.
Средняя цена заполненной заявки клиента SEO продвижения сайта (контакты для связи с менеджером) составляет 0.22$
По услугам создания сайта — 0,77$
Настройка: использовались более 14 разных аудиторий и интересов.
Сроки запуска рекламной компании 36 часов, за это время сделалось 4 креатива для 4 стран и настройка 8 компаний, проверка на соответствие правил Facebook и полный запуск компании.
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