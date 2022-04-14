Лидогенерация

Услуги интернет маркетинга

Проект: услуги интернет маркетинга, SEO продвижение сайтов, Google AdWords, создание сайтов.

Цель рекламы: «Лидогенерация» — получение лидов с помощью заполнение обратной формы в Instagram и Facebook.

Можно задать разные варианты формы:

Имя, Фамилия, Номер телефона, Почта и т. д.

Дать варианты ответа, например: продвижение по каким странам вам интересно? (Украина, Россия, США, СНГ, Весь мир … .)

Обширный ответ (клиент заполняет сам)

Бюджет: в первый месяц для теста было потрачено 100$.

Далее бюджет лидогенерации составлял 340$ в месяц.

Реклама делается по всей Украине, Польше, Германии, Израилю. Компания переводиться на Английский язык, для привлечения заказчиков с стран Европы.

Средняя цена заполненной заявки клиента SEO продвижения сайта (контакты для связи с менеджером) составляет 0.22$

По услугам создания сайта — 0,77$

Настройка: использовались более 14 разных аудиторий и интересов.

Сроки запуска рекламной компании 36 часов, за это время сделалось 4 креатива для 4 стран и настройка 8 компаний, проверка на соответствие правил Facebook и полный запуск компании.

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