Лидогенерация

Услуги по получению визы, вида на жительство и работу

Проект: трудоустройство в Чехии, Польше, Германии. Услуги по получению визы, вида на жительство и работу.

Цель рекламы: «Лидогенерация» — получение лидов с помощью заполнение обратной формы в Instagram и Facebook.

Можно задать разные варианты формы:

— Имя, Фамилия, Номер телефона, Почта и т. д.

— Дать варианты ответа, например: работа в какой стране вам интересна? (Чехия, Польша, Германия …)

— Обширный ответ (клиент заполняет сам)

Бюджет: в первый месяц для теста было потрачено 40$.

Далее бюджет лидогенерации составлял 180$ в месяц.

Реклама делается по всей Украине, по более чем 16 вакансиям + рекламы по Визовым услугам.

Средняя цена заполненной заявки клиента (контакты для связи с менеджером) составляет 0.21$

По услугам получению визы, вида на жительство и работу — 0,52$

Настройка: использовались более 7 разных аудиторий и интересов.

Сроки запуска рекламной компании 72 часа, за это время сделалось 12 креативов для 2 стран и настройка 8 компаний, проверка на соответствие правил Facebook и полный запуск компании.

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