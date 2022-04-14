Лидогенерация : Услуги по получению визы
Лидогенерация
Услуги по получению визы, вида на жительство и работу
Проект: трудоустройство в Чехии, Польше, Германии. Услуги по получению визы, вида на жительство и работу.
Цель рекламы: «Лидогенерация» — получение лидов с помощью заполнение обратной формы в Instagram и Facebook.
Можно задать разные варианты формы:
— Имя, Фамилия, Номер телефона, Почта и т. д.
— Дать варианты ответа, например: работа в какой стране вам интересна? (Чехия, Польша, Германия …)
— Обширный ответ (клиент заполняет сам)
Бюджет: в первый месяц для теста было потрачено 40$.
Далее бюджет лидогенерации составлял 180$ в месяц.
Реклама делается по всей Украине, по более чем 16 вакансиям + рекламы по Визовым услугам.
Средняя цена заполненной заявки клиента (контакты для связи с менеджером) составляет 0.21$
По услугам получению визы, вида на жительство и работу — 0,52$
Настройка: использовались более 7 разных аудиторий и интересов.
Сроки запуска рекламной компании 72 часа, за это время сделалось 12 креативов для 2 стран и настройка 8 компаний, проверка на соответствие правил Facebook и полный запуск компании.
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