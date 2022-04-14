Лидогенерация : Услуги психолога и физиотерапевта
Лидогенерация
Услуги психолога и физиотерапевта
Проект: услуги психолога и физиотерапевта, диетология и правильное питание.
Цель рекламы: «Лидогенерация» — получение лидов с помощью заполнение обратной формы в Instagram и Facebook.
Можно задать разные варианты формы:
- Имя, Фамилия, Номер телефона, Почта и т. д.
- Дать варианты ответа, например выбрать какая именно консультация нужна (физиотерапевта, диетолога, психолога …)
- Обширный ответ (клиент заполняет сам)
Бюджет: в первый месяц для теста было потрачено 70$.
Далее бюджет лидогенерации составлял 270$ в месяц.
Реклама делается по всем странам СНГ, где есть русскоязычное население.
Средняя цена заполненной заявки клиента (контакты для связи) составляет 2.30$
Цена курировалась в зависимости от страны и аудитории от 1,56$ до 3,25$
Настройка: использовались более 10 разных аудиторий и интересов.
Сроки запуска рекламной компании 72 часа, за это время сделалось 3 креатива для 9 стран и настройка 9-ти компаний, проверка на соответствие правил Facebook и полный запуск компании.
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