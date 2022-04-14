Лидогенерация

Услуги психолога и физиотерапевта

Проект: услуги психолога и физиотерапевта, диетология и правильное питание.

Цель рекламы: «Лидогенерация» — получение лидов с помощью заполнение обратной формы в Instagram и Facebook.

Можно задать разные варианты формы:

Имя, Фамилия, Номер телефона, Почта и т. д.

Дать варианты ответа, например выбрать какая именно консультация нужна (физиотерапевта, диетолога, психолога …)

Обширный ответ (клиент заполняет сам)

Так же в рекламной компании для стимуляции заполнения заявки, был предложен бонус клиентам в виде посещения бесплатного онлайн вебинара на тему: "как понимать язык своего тела?"

Бюджет: в первый месяц для теста было потрачено 70$.

Далее бюджет лидогенерации составлял 270$ в месяц.

Реклама делается по всем странам СНГ, где есть русскоязычное население.

Средняя цена заполненной заявки клиента (контакты для связи) составляет 2.30$

Цена курировалась в зависимости от страны и аудитории от 1,56$ до 3,25$

Настройка: использовались более 10 разных аудиторий и интересов.

Сроки запуска рекламной компании 72 часа, за это время сделалось 3 креатива для 9 стран и настройка 9-ти компаний, проверка на соответствие правил Facebook и полный запуск компании.

Хотите получать заявки для своего бизнеса? Закажите Лидогенерацию в компании Нужные Люди!