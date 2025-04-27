Маркетинг и продвижение любого вида бизнеса. Общие концепции, в том числе создание визуального оформления бизнеса по вашему желанию. Разработка стратегий продвижения через соц. Сети: Instagram, telegram, ВКонтакте, яндекс директ, карточки на маркетплейсах, таргетированная реклама.

Так же могу создать пошаговый план постов для каждой соц.сети: Что должно быть изображено, какой текст указан. С расписанной понедельно и подневно , что должно выходить.