МАСКА В INSTAGRAM

ДАВНО ХОЧЕШЬ СОБСТВЕННУЮ МАСКУ В INSTAGRAM?- Я тебе помогу!
Я создаю маски в основном для себя, но осчастливить тебя не составит труда!
Помогу воссоздать твою идею.
Делаю маски различной сложности:
- Маска с наложением
Пояснение: накладывание изображения на лицо или фон.
- Маска с фильтром
Пояснение: наложение твоего любимого фильтра + возможность добавить анимацию в виде пылинок.
- Маска с 3D объектами
Пояснение: добавление в маску 3D объектов, которые могут двигаться или быть статичными (по твоему выбору).
- Маска с анимированным фоном
Пояснение: наложение анимированных частиц на фон (они не будут задевать область лица).
- Маска с музыкой
Пояснение: добавление твоих любимых треков в маску.
ЧТО ВХОДИТ В УСЛУГУ?
1. Создание самой маски
2. Создание иконки для маски
Если вы раньше не занимались загрузкой масок в Instagram, то я помогу вам осуществить весь этот процесс своим руководством.
ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ АСПЕКТОВ!
Есть идея для маски? Скорее пиши!