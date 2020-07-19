МАСКА В INSTAGRAM

ДАВНО ХОЧЕШЬ СОБСТВЕННУЮ МАСКУ В INSTAGRAM? - Я тебе помогу!

Я создаю маски в основном для себя, но осчастливить тебя не составит труда!

Помогу воссоздать твою идею.

Делаю маски различной сложности:

- Маска с наложением

Пояснение: накладывание изображения на лицо или фон.

- Маска с фильтром

Пояснение: наложение твоего любимого фильтра + возможность добавить анимацию в виде пылинок.

- Маска с 3D объектами

Пояснение: добавление в маску 3D объектов, которые могут двигаться или быть статичными (по твоему выбору).

- Маска с анимированным фоном

Пояснение: наложение анимированных частиц на фон (они не будут задевать область лица).

- Маска с музыкой

Пояснение: добавление твоих любимых треков в маску.

ЧТО ВХОДИТ В УСЛУГУ?

1. Создание самой маски

2. Создание иконки для маски

Если вы раньше не занимались загрузкой масок в Instagram, то я помогу вам осуществить весь этот процесс своим руководством.

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ АСПЕКТОВ!

Есть идея для маски? Скорее пиши!