Медицина Youtubе канал

О клиенте

К нам в компанию обратился автор канала, который посвящен теме самостоятельного исцеления без посещений больниц. Ведется квалифицированным специалистом, который делиться собственными методиками и наработками по часть самоизлечения дома.

Контент канала является крайне популярным среди людей, которые страдают от проблем хронических заболеваний. Однако для посещения клиник и центров оздоровления являются неплатежеспособными. Поэтому они находятся в поиске одного структурированного курса по улучшению своего состояния, а не постоянным просмотром отдельных методик и видео роликов.

Несмотря на такие цифры, клиент хотел масштабировать канал и привлечь всё больше аудитории, чтобы в дальнейшем продвигать собственный курс. Поэтому мы предложили ей наши услуги веления канала под ключ, а также продвижения роликов.

Задача

Итак, задачи, которые стояли перед нашей командой по данному проекту — это рост популярности канала, вывод видео с канала в ТОП по поисковым запросам и увеличение общего количества просмотров на канале и его подписчиков.

Работа над проектом включала четыре этапа:

Обновление дизайна. Свою работу мы начали с дизайна обложек и шапки канала, ибо внешний вид канал должен быть не только привлекательным, но и функциональным, что только подбивает пользователей на просмотры и подписку. Сама картинка в целом должна быть качественной и четкой, а также соответствовать фирменному стилю и тематике канала. Мы предоставили на выбор клиенту несколько концептов из которых он выбрал один. Дизайн также включал обложки для видео и плейлистов.

Переоптимизация канала. У старых роликов мы поменяли названия, описания, теги и хештеги под требования поисковой выдачи Youtube и Google. Это является очень важной составляющей, которая дает возможность получить большой органический охват и попасть в «Рекомендуемые», ТОП поисковой выдачи благодаря SEO и привлекающему виду.

Оптимизация и выкладка новых роликов. Проанализировав сам канал и его аудиторию, мы составили для клиента новую контент стратегию. Вместе с рекомендациями по съёмке и монтажу мы передали стратегию клиенту, чтоб он приготовил все необходимые материалы для новых публикаций. Получив новые 8 роликов мы взялись за их выкладку, прописав для них названия, теги и SEO-описаниями. Это помогло улучшить активность аудитории под видео в первые часы после публикации.

Ведение таргетированной рекламы. После сбора актуальных поисковых запросов по тематики нашего канала, создания рекламных объявлений и настроек кабинета Google Ads с выставленными оптимальными ставками, мы запустили рекламную кампанию для продвижения наших роликов. Далее при ведении кампаний мы анализировали их результаты, а также корректировали и оптимизировали объявления.

Итоги работы

Результаты проделанной работы показали, что нам удалось увеличить трафик на канал в 3и раза. Мы привлекли более 17 тыс. новых подписчиков, из которых 1615 было привлечено из рекламных кампаний, а цена за их подписку составила 15,17 руб / 0,23$.

Всего было затрачено 24494,38 руб / 334,10$. В ходе тестов выделяли лучшие кампании и продолжали их рекламировать и, таким образом, некоторые кампании давали подписчиков по цене 9,5 - 9,7 рублей / 0,13$.

Выводы

Youtube используют для различных целей: продвижение бренда, блога или бизнеса. В этом кейсе мы продемонстрировали, как с помощью Youtube можно продвигать личный бренд профессионального врача, а также настроить трафик на сайт.