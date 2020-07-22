Могу предоставить услуги для продвижения бизнесов.

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5 лет назад
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  Здравствуйте, меня зовут Нура. Я занимаюсь SMM продвижением. Имею специальность Маркетолога, повышение квалификаций на различных курсах и марафонах.Могу предоставить услуги для продвижения бизнесов и брендов.Мои услуги:(Обязанности можно менять, зависимости от вашего пожелания)SMM-менеджер в ИнстаграммЧто входит в обязанности:

  • Оформление Инстаграм
  • Ведение контента в Инстаграм
  • Оформление описаний
  • Консультация клиентов в дайрект
  • Ответы на коментарии
Дизайн Инстаграмма Что входит в обязанности:
  • Создание название и логотипа бренда
  • Оформление единого стиля Инстаграмм
  • Оформление описаний для Инстаграм.
Создание лендинг-страницыЧто входит в обязанности:
  • Создание 1листого сайта для быстрого заказа
  • Создание сайта для бренда
  • Создаем дизайна с нуля
  • Написание текстов
Можете ознакомиться с моими работами на сайте:http://seedkz.tilda.wsРаботаю через WhatsApp:8 (705) 7114516Почта:[email protected]Занятость:частичная занятостьГрафик работы:удаленная работа,гибкий график