Здравствуйте, меня зовут Нура. Я занимаюсь SMM продвижением. Имею специальность Маркетолога, повышение квалификаций на различных курсах и марафонах.Могу предоставить услуги для продвижения бизнесов и брендов.Мои услуги:(Обязанности можно менять, зависимости от вашего пожелания)SMM-менеджер в ИнстаграммЧто входит в обязанности:

Оформление Инстаграм

Ведение контента в Инстаграм

Оформление описаний

Консультация клиентов в дайрект

Ответы на коментарии

Создание название и логотипа бренда

Оформление единого стиля Инстаграмм

Оформление описаний для Инстаграм.

Создание 1листого сайта для быстрого заказа

Создание сайта для бренда

Создаем дизайна с нуля

Написание текстов