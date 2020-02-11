Мои услуги

Данный пакет является полноценным комплексным продвижением бизнес-профиля, исключение настройка таргетированной рекламы через фейсбук. В стоимость входит 3-10 дней подготовки перед запуском.Определение ЦА▪Сбор,изучение и анализ конкурентов▪Анализ аккаунта▪Сбор целевых гео-точек и хештегов ▪Оформление профиля-НИК;-АВАТАР;-ИМЯ ПРОФИЛЯ;-ОПИСАНИЕ;-ДИЗАЙН:1 простой шаблон + 4 обложки для вечных историй+подбор шрифта в первый месяц БЕСПЛАТНО;заказ у дизайнера ПЛАТНО;▪Стратегия продвижения на месяц ▪Утп-уникальное торговое предложение▪Контент план на 26-30(по договоренности) постов,темы+тезисы к ним▪Написание текстов для постов▪Подключение мультиссылки▪Сценарии для сториз, прямых эфиров и видео в ИГТВ▪Обработка фото и видео, монтаж видео до 10 минут, не больше. Всё что больше - платно. ▪Регулярное обновление и наполнение актуальных историй▪Регулярная проработка оффера▪Ручные подписки, лайки,отписки▪Ручная рассылка автоприветствия▪Чистка аккаунта от “призраков”, ботов и не ЦА▪Комментинг и лайкинг активной аудитории, просмотр их историй ▪Ведение базы лидов, чистка директа от спама и ненужных сообщений▪Выкладка постов ежедневно 1 пост ( выкладка большего количества постов в день оплачивается дополнительно)▪Выкладка историй по договорённости, совместно или только с моей стороны. Я выкладываю 3 истории в независимости, есть материал от вас или нет. ▪Создание искусственного спроса с помощью сервиса Commenter▪Организация акций и конкурсов▪Рассылка сообщений с предложениями ▪Прописание быстрых ответов ▪Скрипты ответов в директ и комментарии▪Упрощенный таргетинг через кнопку продвигать(требует рекламного бюджета)▪Подбор рекламных площадок(взаимопиары,бартеры,блогеры,паблики - требует рекламного бюджета)▪Анализ и проверка на накрутку рекламных аккаунтов.

+ к основному пакету:■Настройка таргета через фейсбук. ■Изготовление рекламных креативов и текстов. ■Ведение и сопровождение рекламных кампаний в течении месяца. ■Требуется бюджет минимум 5000р, но лучше 10-20% от дохода.

Кейсы только по запросу.

Ниже пример одной из моих работ.