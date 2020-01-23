Наши успешные кейсы таргетированной рекламы

Добавлена
4 года назад
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Мы небольшая команда, но помимо рекламы в социальных сетях мы предоставляем широкий спектр услуг:

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА — настройка поисковой рекламы в Яндекс и Google. 

АНАЛИТИКА – настройка систем аналитики, создание аналитических дашбортов.

SEO – поисковое продвижение в системах Яндекс и Google.

LANDING PAGES – Создание посадочных страниц для вашего бизнеса.

КОНСАЛТИНГ – Создание посадочных страниц для вашего бизнеса.

Вы можете ознакомится с нашей презентацией, там больше информации о наших возможностях и кейсах (мы работаем с такими брендами, как DPD, NewBalance, VIGTrans и многие другие): https://yadi.sk/i/-yn7xptydW1pCw