Наши успешные кейсы таргетированной рекламы
Добавлена67 просмотров
4 года назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы небольшая команда, но помимо рекламы в социальных сетях мы предоставляем широкий спектр услуг:
КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА — настройка поисковой рекламы в Яндекс и Google.
АНАЛИТИКА – настройка систем аналитики, создание аналитических дашбортов.
SEO – поисковое продвижение в системах Яндекс и Google.
LANDING PAGES – Создание посадочных страниц для вашего бизнеса.
КОНСАЛТИНГ – Создание посадочных страниц для вашего бизнеса.
Вы можете ознакомится с нашей презентацией, там больше информации о наших возможностях и кейсах (мы работаем с такими брендами, как DPD, NewBalance, VIGTrans и многие другие): https://yadi.sk/i/-yn7xptydW1pCw