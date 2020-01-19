Настройка таргетированной рекламы в Инстаграм

( ссылка на кейсы: http://klyukvin.target.tilda.ws/galereyacase)

В настройку входит:

- Настройка доступа к рекламному кабинета

- Аудит прошлой рекламной кампании (при наличии)

- Настройка пикселя Facebook и Яндекс.Метрики при наличии сайта, платного Таплинка. Либо предоставление инструкций по установке

- Создание групп аудиторий

(На основе заполненного брифа прописывается портрет целевой аудитории для запуска рекламы)

- Создание рекламных банеров (фото\видео).

(Подбор визуальной и текстовой части объявлений создается на основе материалов заказчика)

- Создание текстов для рекламных объявлений

- Оптимизация рекламной кампании в течении месяца ( замена\добавление креативов, текстов)

- При наличии бюджета проведение А\Б тестирования теорий, для улучшения рекламной компании.

- Настройка ретаргетинга для посетителей сайта\аккаунта.

- Отчет по работе как вам удобнее( каждую неделю, две, месяц)

Во время проведения теста, отчет каждый день.

В двухнедельный тест входит все тоже самое, что и в месяц

Так же создаю сайты на конструкторе сайтов Tilda.