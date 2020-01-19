Настройка таргетированной рекламы в Инстаграм
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
( ссылка на кейсы: http://klyukvin.target.tilda.ws/galereyacase)
В настройку входит:
- Настройка доступа к рекламному кабинета
- Аудит прошлой рекламной кампании (при наличии)
- Настройка пикселя Facebook и Яндекс.Метрики при наличии сайта, платного Таплинка. Либо предоставление инструкций по установке
- Создание групп аудиторий
(На основе заполненного брифа прописывается портрет целевой аудитории для запуска рекламы)
- Создание рекламных банеров (фото\видео).
(Подбор визуальной и текстовой части объявлений создается на основе материалов заказчика)
- Создание текстов для рекламных объявлений
- Оптимизация рекламной кампании в течении месяца ( замена\добавление креативов, текстов)
- При наличии бюджета проведение А\Б тестирования теорий, для улучшения рекламной компании.
- Настройка ретаргетинга для посетителей сайта\аккаунта.
- Отчет по работе как вам удобнее( каждую неделю, две, месяц)
Во время проведения теста, отчет каждый день.
В двухнедельный тест входит все тоже самое, что и в месяц
Так же создаю сайты на конструкторе сайтов Tilda.