Оформление профиля с нуля

Оформления профиля инстаграм с нуля,для коммерческих и личных аккаунтов:

оформления профиля, разбор шапки и биографии, методы продвижения ,инструкция по поиску ца, как отличаться от конкурентов, не терять потенциальных клиентов, увеличение просмотров и охватов в Сторис + активность и тд.

Продвижения вашего аккаунта по договоренности.