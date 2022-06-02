ОНЛАЙН-КУРС ПО МЕДИАЦИИИ ПЕРЕГОВОРАМ ОТ 4LEGAL

О проекте: 2-х месячный курс по медиации и переговорам по методике Гарварда #кмп_4legal, не имеющий аналогов на рынке. Предназначен для юристов, адвокатов, предпринимателей, HR-специалистов, директоров, преподавателей, психологов и любой другой профессии, требующей общения с людьми. Стоимость курса от 69 000 до 350 000 рублей.

Задача: получить заявки по приемлемой цене на вебинары и мастер-классы, а так же продвижение лид-магнитов для вовлечения новых клиентов в воронку

Заявок: более 10 000

Средняя цена заявки: менее 70 рублей

Средняя цена клика: 37 рублей

Инвестировано бюджета: более 1 млн рублей

Что сделано:

— проанализировал нишу, саму тематику;

— проанализировал конкурентов;

— определили стратегию запуска на основе анализа ниши и конкурентов, соответствуя общим задачам проекта;

— постоянный запуск новых кампаний по аналогии рабочих связок, на новые вебинары, мастер-классы и тд;

— мониторинг и корректировки кампаний для выхода на KPI, тестирование новых связок.

Также сыграла свою роль четко проработанная воронка продаж и качественный продукт. Работа в тесной связке подрядчик — клиент всегда приносит наилучший результат.