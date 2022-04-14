Переписка в Direct и Messenger

Гадание, ясновидение, карты таро, психологическая помощь

Проект: гадание, ясновидение, карты таро, психологическая помощь.

Цель рекламы: «Переписка в Direct и Messenger» — получение лидов с помощью прямой переписки в Instagram или Facebook.

Человек который заинтересовался вашим рекламным предложением, нажимает на кнопку взаимодействия и попадает в прямой чат с вашим аккаунтом.

В Instagram это Direct;

В Facebook это messenger.

Где человеку сразу отправляется приветственное сообщение от вашей компании и уточняющий вопрос. Это может быть уточнение или сразу бонус за начатую переписку.

Плюс можно заложить разные варианты вопросов и ответов, которые клиент может задать, пример:

— Клиент «Могу ли я получить консультацию от вас?»

— Автоответ "Конечно, я окажу вам помощь в решении вашей проблемы. Мне нужно понять, что вас беспокоит? Опишите как можно подробнее и я смогу вам предложить варианты решения с помощью моих услуг.»

Можно заложить любой авто ответ, для получения мгновенного ответа (даже в не контактное позднее время)

Бюджет: в первый месяц для теста было потрачено 70$.

Далее рекламный бюджет составлял 300$ в месяц.

Реклама делается по странам СНГ.

Средняя цена за начатую переписку в Instagram или Facebook составляет 0.14$

Настройка: использовались более 4-х разных аудиторий и 18-х интересов.

Сроки запуска рекламной компании 24 часа, за это время сделалось 3 креатива для 3 компаний, проверка на соответствие правил Facebook и полный запуск компании.

Хотите получать заявки для своего бизнеса? Закажите Таргетинг Instagram и Facebook в компании Нужные Люди!