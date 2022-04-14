Переписка в Direct и Messenger
Гадание, ясновидение, карты таро, психологическая помощь
Проект: гадание, ясновидение, карты таро, психологическая помощь.
Цель рекламы: «Переписка в Direct и Messenger» — получение лидов с помощью прямой переписки в Instagram или Facebook.
Человек который заинтересовался вашим рекламным предложением, нажимает на кнопку взаимодействия и попадает в прямой чат с вашим аккаунтом.
- В Instagram это Direct;
- В Facebook это messenger.
Плюс можно заложить разные варианты вопросов и ответов, которые клиент может задать, пример:
— Клиент «Могу ли я получить консультацию от вас?»
— Автоответ "Конечно, я окажу вам помощь в решении вашей проблемы. Мне нужно понять, что вас беспокоит? Опишите как можно подробнее и я смогу вам предложить варианты решения с помощью моих услуг.»
Можно заложить любой авто ответ, для получения мгновенного ответа (даже в не контактное позднее время)
Бюджет: в первый месяц для теста было потрачено 70$.
Далее рекламный бюджет составлял 300$ в месяц.
Реклама делается по странам СНГ.
Средняя цена за начатую переписку в Instagram или Facebook составляет 0.14$
Настройка: использовались более 4-х разных аудиторий и 18-х интересов.
Сроки запуска рекламной компании 24 часа, за это время сделалось 3 креатива для 3 компаний, проверка на соответствие правил Facebook и полный запуск компании.
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