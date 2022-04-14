Переписка в Direct и Messenger
Aвтобусные перевозки между странами
Проект: автобусные перевозки между странами, автобусные перевозки как в рабочих так и в туристических целях.
Цель рекламы: «Переписка в Direct и Messenger» — получение лидов с помощью прямой переписки в Instagram или Facebook.
Человек который заинтересовался вашим рекламным предложением, нажимает на кнопку взаимодействия и попадает в прямой чат с вашим аккаунтом.
В Instagram это Direct;
В Facebook это messenger.
Где человеку сразу отправляется приветственное сообщение от вашей компании и уточняющий вопрос. Это может быть уточнение или сразу бонус за начатую переписку.
Плюс можно заложить разные варианты вопросов и ответов, которые клиент может задать, пример:
- Клиент «Какие варианты оплаты и доставки у вас есть?»
- Автоответ " Есть доставка через: Укр почта, Новая почта… для отправки укажите свой телефон, ИФО, город, номер отделения почты. Есть такие варианты оплаты… и т. д.»
Бюджет: в первый месяц для теста было потрачено 100$.
Далее рекламный бюджет составлял 270$ в месяц.
Реклама делается по Румынии, Молдове и частично Украине.
Средняя цена за начатую переписку в Instagram или Facebook составляет 0.15$
Настройка: использовались более 6-ти разных аудиторий и 29 интересов.
Сроки запуска рекламной компании 48 часов, за это время сделалось 4 креатива для 4 компаний, проверка на соответствие правил Facebook и полный запуск компании.
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