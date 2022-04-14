Переписка в Direct и Messenger

Aвтобусные перевозки между странами

Проект: автобусные перевозки между странами, автобусные перевозки как в рабочих так и в туристических целях.

Цель рекламы: «Переписка в Direct и Messenger» — получение лидов с помощью прямой переписки в Instagram или Facebook.

Человек который заинтересовался вашим рекламным предложением, нажимает на кнопку взаимодействия и попадает в прямой чат с вашим аккаунтом.

В Instagram это Direct;

В Facebook это messenger.

Где человеку сразу отправляется приветственное сообщение от вашей компании и уточняющий вопрос. Это может быть уточнение или сразу бонус за начатую переписку.

Плюс можно заложить разные варианты вопросов и ответов, которые клиент может задать, пример:

Клиент «Какие варианты оплаты и доставки у вас есть?»

Автоответ " Есть доставка через: Укр почта, Новая почта… для отправки укажите свой телефон, ИФО, город, номер отделения почты. Есть такие варианты оплаты… и т. д.»

Можно заложить любой авто ответ, для получения мгновенного ответа (даже в не контактное позднее время)

Бюджет: в первый месяц для теста было потрачено 100$.

Далее рекламный бюджет составлял 270$ в месяц.

Реклама делается по Румынии, Молдове и частично Украине.

Средняя цена за начатую переписку в Instagram или Facebook составляет 0.15$

Настройка: использовались более 6-ти разных аудиторий и 29 интересов.

Сроки запуска рекламной компании 48 часов, за это время сделалось 4 креатива для 4 компаний, проверка на соответствие правил Facebook и полный запуск компании.

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