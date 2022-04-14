Переписка в Direct и Messenger

Компьютерный клуб, комнаты для игр в PS4, PS5, Xbox

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Цель рекламы: «Переписка в Direct и Messenger» — получение лидов с помощью прямой переписки в Instagram или Facebook.

Человек, который заинтересовался вашим рекламным предложением, нажимает на кнопку взаимодействия и попадает в прямой чат с вашим аккаунтом.

В Instagram это Direct;

В Facebook это messenger.

Где человеку сразу отправляется приветственное сообщение от вашей компании и уточняющий вопрос. Это может быть уточнение или сразу бонус за начатую переписку.

Плюс можно заложить разные варианты вопросов и ответов, которые клиент может задать, пример:

— Клиент «могу ли я получить консультацию от вас?»

— Автоответ «Конечно, я окажу вам помощь в решении вашей проблемы. Мне нужно понять, что вас беспокоит? Опишите как можно подробнее и я смогу вам предложить варианты решения с помощью моих услуг.»

Можно заложить любой авто ответ, для получения мгновенного ответа (даже в не контактное позднее время)

Бюджет: в первый месяц для теста было потрачено 80$.

Далее рекламный бюджет составлял 180$ в месяц.

Реклама делается по городу Ивано-Франковску и Киеву.

Средняя цена за начатую переписку в Instagram или Facebook составляет 0.18$

Настройка: использовались более 3-х разных аудиторий и 16-х интересов.

Сроки запуска рекламной компании 48 часов, за это время сделалось 3 креатива для 3 компаний, проверка на соответствие правил Facebook и полный запуск компании.

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