Переписка в Direct и Messenger

Магазин одежды в Instagram

Проект: магазин одежды в Instagram. Продажа женских товаров одежды и аксессуаров.

Цель рекламы: «Переписка в Direct и Messenger» — получение лидов с помощью прямой переписки в Instagram или Facebook.

Человек, который заинтересовался вашим рекламным предложением, нажимает на кнопку взаимодействия и попадает в прямой чат с вашим аккаунтом.

В Instagram это Direct;

В Facebook это messenger.

Где человеку сразу отправляется приветственное сообщение от вашей компании и уточняющий вопрос. Это может быть уточнение или сразу бонус за начатую переписку.

Плюс можно заложить разные варианты вопросов и ответов, которые клиент может задать, пример:

— Клиент «Какие варианты оплаты и доставки у вас есть?»

— Автоответ «Есть доставка через: Укр почта, Новая почта… для отправки укажите свой телефон, ИФО, город, номер отделения почты. Есть такие варианты оплаты… и т. д.»

Можно заложить любой авто ответ, для получения мгновенного ответа (даже в не контактное позднее время)

Бюджет: в первый месяц для теста было потрачено 100$.

Далее рекламный бюджет составлял 470$ в месяц.

Реклама делается по странам СНГ.

Средняя цена за начатую переписку в Instagram или Facebook составляет 0.25$

Это средняя цена, в разных странах и типах товаров цена за переписку вирируется от 0.1$ до 1$.

Настройка: использовались более 16-и разных аудиторий и 62-х интересов.

Сроки запуска рекламной компании 24 часа, за это время сделалось 22 креатива для 22 компаний, проверка на соответствие правил Facebook и полный запуск компании.

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