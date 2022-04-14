Переписка в Direct и Messenger

Салон красоты

Проект: салон красоты, для примера представлена одна из услуг "Лазерная эпиляция".

Цель рекламы: «Переписка в Direct и Messenger» — получение лидов с помощью прямой переписки в Instagram или Facebook.

Человек который заинтересовался вашим рекламным предложением, нажимает на кнопку взаимодействия и попадает в прямой чат с вашим аккаунтом.

В Instagram это Direct;

В Facebook это messenger.

Где человеку сразу отправляется приветственное сообщение от вашей компании и уточняющий вопрос. Это может быть уточнение или сразу бонус за начатую переписку.

Плюс можно заложить разные варианты вопросов и ответов, которые клиент может задать, пример:

— Клиент «Какие варианты оплаты у вас есть?»

— Автоответ «У нас вы можете оплатить услуги как наличными средствами так и картой любого удобного банка Visa или MasterСard»

Можно заложить любой авто ответ, для получения мгновенного ответа (даже в не контактное позднее время)

Можно задать до 6 различных вопросов и авто ответов.

Бюджет: в первый месяц для теста было потрачено 80$.

Далее рекламный бюджет составлял 175$ в месяц.

Реклама делается по Одессе и Киеву.

Средняя цена за начатую переписку в Instagram или Facebook составляет 0.13$

Настройка: использовались более 8-ии разных аудиторий и 16 интересов.

Сроки запуска рекламной компании 72 часа, за это время сделалось 4 креатива для 4 компаний, проверка на соответствие правил Facebook и полный запуск компании.

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