Переписка в Direct и Messenger : Салон красоты
Переписка в Direct и Messenger
Салон красоты
Проект: салон красоты, для примера представлена одна из услуг "Лазерная эпиляция".
Цель рекламы: «Переписка в Direct и Messenger» — получение лидов с помощью прямой переписки в Instagram или Facebook.
Человек который заинтересовался вашим рекламным предложением, нажимает на кнопку взаимодействия и попадает в прямой чат с вашим аккаунтом.
В Instagram это Direct;
В Facebook это messenger.
Где человеку сразу отправляется приветственное сообщение от вашей компании и уточняющий вопрос. Это может быть уточнение или сразу бонус за начатую переписку.
Плюс можно заложить разные варианты вопросов и ответов, которые клиент может задать, пример:
— Клиент «Какие варианты оплаты у вас есть?»
— Автоответ «У нас вы можете оплатить услуги как наличными средствами так и картой любого удобного банка Visa или MasterСard»
Можно заложить любой авто ответ, для получения мгновенного ответа (даже в не контактное позднее время)
Можно задать до 6 различных вопросов и авто ответов.
Бюджет: в первый месяц для теста было потрачено 80$.
Далее рекламный бюджет составлял 175$ в месяц.
Реклама делается по Одессе и Киеву.
Средняя цена за начатую переписку в Instagram или Facebook составляет 0.13$
Настройка: использовались более 8-ии разных аудиторий и 16 интересов.
Сроки запуска рекламной компании 72 часа, за это время сделалось 4 креатива для 4 компаний, проверка на соответствие правил Facebook и полный запуск компании.
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