Переписка в Direct и Messenger : Школа

Переписка в Direct и Messenger

Международная школа для детей, по обучению иностранных языков

Проект: международная школа для детей, по обучению иностранных языков. Обучение Английского, Испанского, Итальянского языков.

Цель рекламы: «Переписка в Direct и Messenger» — получение лидов с помощью прямой переписки в Instagram или Facebook.

Человек который заинтересовался вашим рекламным предложением, нажимает на кнопку взаимодействия и попадает в прямой чат с вашим аккаунтом. Где человеку сразу отправляется приветственное сообщение от вашей компании и уточняющий вопрос. Это может быть уточнение или сразу бонус за начатую переписку.

Плюс можно заложить разные варианты вопросов и ответов, которые клиент может задать, пример:

— Клиент «Какие варианты оплаты и доставки у вас есть?»

— Автоответ " Есть доставка через: Укр почта, Новая почта… для отправки укажите свой телефон, ИФО, город, номер отделения почты. Есть такие варианты оплаты… и т. д.»

Можно заложить любой авто ответ, для получения мгновенного ответа (даже в не контактное позднее время)

Бюджет: в первый месяц для теста было потрачено 60$.

Далее рекламный бюджет составлял 220$ в месяц.

Реклама делается по небольшому городу, по этому этого бюджета хватает как раз, что бы сохранять частоту в показе аудитории.

Средняя цена за начатую переписку в Instagram или Facebook составляет 0.11$

Настройка: использовались более 3-х разных аудиторий и 22 интересов.

Сроки запуска рекламной компании 24 часа, за это время сделалось 3 креатива для 3 компаний, проверка на соответствие правил Facebook и полный запуск компании.

Хотите получать заявки для своего бизнеса? Закажите Таргетинг Instagram и Facebook в компании Нужные Люди!