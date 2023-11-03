Портфоліо
Социальные сети (SMM и SMO)
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2 месяца назад
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Привіт) мене звати Таня і я таргетолог) Займаюся просуванням бізнесів в Інстаграм та Фейсбук.
Досвід роботи 1 рік у наступних нішах: сушене м'ясо, декоративні рослини, фотокартини, бренд одягу, бренд косметики, студія дизайну інтер'єру.
Також допомагаю із наповненням сторінки: шапка профілю, збережені сторіс, пости.
Постійно навчаюся та проходжу навчання.
Буду рада співпраці)
Портфоліо.pdf
14 МБ