Привіт) мене звати Таня і я таргетолог) Займаюся просуванням бізнесів в Інстаграм та Фейсбук.

Досвід роботи 1 рік у наступних нішах: сушене м'ясо, декоративні рослини, фотокартини, бренд одягу, бренд косметики, студія дизайну інтер'єру.

Також допомагаю із наповненням сторінки: шапка профілю, збережені сторіс, пости.

Постійно навчаюся та проходжу навчання.

Буду рада співпраці)