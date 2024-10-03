Компания «СилаМ» - создание личных и фамильных символов.

Задача: привлечение целевых лидов через социальные сети.

Аудит и подготовка:

В чем были обнаружены ошибки в процессе аудита:

Стиль текстов не соответствует портретам аудитории, использование сложной и профессиональной терминологии;

Нет полного раскрытия смыслов про нишу, ее важность для покупателя, не было прозрачного описания процесса изготовления Символов, на чем основывается его создание;

Не было понятно, в каких изделиях воплощается Символ и как его можно применять в повседневной жизни