Привлечение целевых лидов через социальные сети
Компания «СилаМ» - создание личных и фамильных символов.
Задача: привлечение целевых лидов через социальные сети.
Аудит и подготовка:
В чем были обнаружены ошибки в процессе аудита:
Стиль текстов не соответствует портретам аудитории, использование сложной и профессиональной терминологии;
Нет полного раскрытия смыслов про нишу, ее важность для покупателя, не было прозрачного описания процесса изготовления Символов, на чем основывается его создание;
Не было понятно, в каких изделиях воплощается Символ и как его можно применять в повседневной жизни
Не было прогревов в постах и воронок продаж.
Ход работы:
Анализ потребностей целевой аудитории через кастдевы
На основании анализа генерация основных смыслов, которые важно донести до аудитории о нише, компании, продукте для повышения доверия и лояльности
Составление контент-плана в соответствии со смыслами и стратегией продаж
Выстраивание воронок продаж в постах, рилс, вечных сторис
Написание прогревов в постах, рилс, сторис
Результат:
Понимание аудиторией для кого нужен Символ и как он влияет на их жизнь
Понимание аудиторией процесса создания Символа, что это легко, но при этом персонализированно
Усиление знаний о современных Символах и укрепление доверия к компании
Ясность аудиторией о возможностях создания и воплощения Символа
Выстроенные воронки продаж в постах, рилс, вечных сторис для каждой категории: картины, текстиль, фарфор, ювелирные украшения
Запуск нового направления — воплощение Символов в ювелирных изделиях
Закрытие месячных планов продаж через социальные сети