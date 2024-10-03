Привлечение целевых лидов через социальные сети

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7 месяцев назад
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Компания «СилаМ» - создание личных и фамильных символов.

Задача: привлечение целевых лидов через социальные сети.

Аудит и подготовка:

В чем были обнаружены ошибки в процессе аудита:

  • Стиль текстов не соответствует портретам аудитории, использование сложной и профессиональной терминологии;

  • Нет полного раскрытия смыслов про нишу, ее важность для покупателя, не было прозрачного описания процесса изготовления Символов, на чем основывается его создание;

  • Не было понятно, в каких изделиях воплощается Символ и как его можно применять в повседневной жизни

  • Не было прогревов в постах и воронок продаж.

Ход работы:

  • Анализ потребностей целевой аудитории через кастдевы

  • На основании анализа генерация основных смыслов, которые важно донести до аудитории о нише, компании, продукте для повышения доверия и лояльности

  • Составление контент-плана в соответствии со смыслами и стратегией продаж

  • Выстраивание воронок продаж в постах, рилс, вечных сторис

  • Написание прогревов в постах, рилс, сторис

 

Результат:

  • Понимание аудиторией для кого нужен Символ и как он влияет на их жизнь

  • Понимание аудиторией процесса создания Символа, что это легко, но при этом персонализированно

  • Усиление знаний о современных Символах и укрепление доверия к компании

  • Ясность аудиторией о возможностях создания и воплощения Символа

  • Выстроенные воронки продаж в постах, рилс, вечных сторис для каждой категории: картины, текстиль, фарфор, ювелирные украшения

  • Запуск нового направления — воплощение Символов в ювелирных изделиях

Закрытие месячных планов продаж через социальные сети