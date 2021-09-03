Продвижение аккаунта в телеграмм, компании SAS
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2 года назад
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Провела сегментацию ЦА, проанализировала конкурентов, выбрала инструменты и способы продвижения, составила медиаплан. Отчет об этом Вы можете посмотреть в портфолио в разделе "Кейсы": http://zapati4na-marketolog-smm.tilda.ws/smm