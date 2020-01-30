Продвижение частного детского сада Смешарики

22 июня я приступил к ведению аккаунта частного детского сада Смешарики в Махачкале @detsad_smeshariki. С директором садика мы проработали стратегию развития аккаунта. Один раз в день я постил в ленту посты и 3-5 сторис. Материал мне отправляла работница садика в наш рабочий телеграм канал.

Подбирал эффективные хештеги и геоточки. Делал в ручную масфоловинг и маслайкинг. Писал посты закрывающие возражения родителей и рассказывающие о жизни садика. В сторис выставлялись видео с индивидуальными уроками по развитию с каждым ребенком. Показывал закулисье садика. Знакомил в постах с персоналом садика.

Монтировал видео-креативы для сторис с акциями. Видео и фото монтаж делал я сам. на таргет было потрачено 1 тыс р. Таргет не дал большого эффекта из-за маленького бюджета. Путем регулярного постинга через два месяца мы попали в Рекомендуемое и стали приходить реальные клиенты.

3 ноября я прекратил свою работу в садике так, как он был заполнен полностью. Контакты директора могу предоставить. Есть еще другие кейсы.