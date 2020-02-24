Продвижение детского канала Masha & Xenia

Участвовал в продвижении детского YouTube канала Masha & Xenia с самого начала, когда канал не имел и 10 подписчиков.

Были проведены следующие работы:

- аудит и рекомендации;

- оптимизация роликов под выход в ТОП по поиску и в рекомендации;

- настройка и ведение рекламной кампании;

- борьба с хейтерами.