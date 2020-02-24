Продвижение детского канала Masha & Xenia
Добавлена426 просмотров
4 года назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Участвовал в продвижении детского YouTube канала Masha & Xenia с самого начала, когда канал не имел и 10 подписчиков.
Были проведены следующие работы:
- аудит и рекомендации;
- оптимизация роликов под выход в ТОП по поиску и в рекомендации;
- настройка и ведение рекламной кампании;
- борьба с хейтерами.