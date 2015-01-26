Продвижение и реклама вашего бизнеса!

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Хочу предложить Вам Бесплатную Консультацию по продвижению и рекламе Вашего бизнеса.
На данный момент,прошла обучение у Яны Хозяиновой «Карьера в сфере интернет рекламы», у Леши
Князева «Большой таргетинг» и у Дмитрия Шабельянова «Обучение таргетингу ВК».
Предлагаю услуги:
-детальный подборвашей Целевой аудитории
- настройка ивведение таргетированной рекламы
- подбор паблик иразмещение в них рекламных постов.
- предоставлениедетального отчета о проведенной РК.
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