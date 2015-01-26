Продвижение и реклама вашего бизнеса!

Добрый день!

Хочу предложить Вам Бесплатную Консультацию по продвижению и рекламе Вашего бизнеса.

На данный момент,прошла обучение у Яны Хозяиновой «Карьера в сфере интернет рекламы», у Леши

Князева «Большой таргетинг» и у Дмитрия Шабельянова «Обучение таргетингу ВК».

Предлагаю услуги:

-детальный подборвашей Целевой аудитории

- настройка ивведение таргетированной рекламы

- подбор паблик иразмещение в них рекламных постов.

- предоставлениедетального отчета о проведенной РК.

Желаете увеличитьчисло посетителей на Ваш Сайт и получить новых клиентов для вашего бизнеса,

пишите.