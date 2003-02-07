Продвижение impulse mobile
Социальные сети (SMM и SMO)
Добавленанет просмотров
4 месяца назад
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Мои задачи: Продвижение аккаунта по продаже электронной техники. Анализ конкурентов. Публикация постов , stories и reels. Таргет и реклама. Привлечение новых клиентов. Разогрев аудитории. Создание качественного контента и рекламных креативов.
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