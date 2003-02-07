Продвижение impulse mobile

Мои задачи: Продвижение аккаунта по продаже электронной техники. Анализ конкурентов. Публикация постов , stories и reels. Таргет и реклама. Привлечение новых клиентов. Разогрев аудитории. Создание качественного контента и рекламных креативов.

Увеличила количество продаж