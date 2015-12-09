Продвижение Инстаграм

Привлечение исключительно живой ЦА
отбор по нужным критериям.
Вы получаете только реальных подписчиков, которые заинтересованы в том что вы делаете.
Я ориентируюсь на повышения продаж вашего детищя.
1. Массовый лайкинг
2. Массовая подписка
3. Комментирование
В течении 5 дней в пределах лимита ваш аккаунт будет подписываться на людей, ставить лайки или отписываться по заданным параметрам( таким как хэштеги, геолокация,на подписчиков конкурента) . Взаимная подписка идет в 50% случаях поэтому самая эффективная.
Пока стоимость маленькая спешите выгодно продвинуть ваш товар или услугу!
Способ выполнения работы: онлайн удаленно