Продвижение Инстаграм

Добавлена
9 лет назад
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Привлечение исключительно живой ЦА 

отбор по нужным критериям. 

Вы получаете только реальных подписчиков, которые заинтересованы в том что вы делаете. 

Я ориентируюсь на повышения продаж вашего детищя. 

1. Массовый лайкинг  

2. Массовая подписка  

3. Комментирование 

В течении 5 дней в  пределах лимита ваш аккаунт будет подписываться на людей, ставить лайки или отписываться  по заданным параметрам( таким как хэштеги, геолокация,на подписчиков конкурента) . Взаимная подписка идет в 50% случаях поэтому самая эффективная. 

Пока стоимость маленькая спешите выгодно продвинуть ваш товар или услугу!

Способ выполнения работы: онлайн удаленно