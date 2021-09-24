Продвижение интернет магазина (Instagram)

Добавлена
2 года назад
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Интернет-магазин Maidenly.ru

Мусульманские товары и одежда.

Полноценный сайт с более 1000 наименований, посещаемость до 70 тысяч в месяц.

Instagram 34.988 подписчиков.

Цели:

  • Увеличить кол-во подписчиков без МФЛ
  • Увеличить узнаваемость бренда в Instagram
  • Запуск таргет рекламы
  • Работа с блогерами
  • Визуальное оформление ленты Instagram и баннеров сайта
6. Увеличить кол-во заказов через соц. сети

Результаты:

За 2 месяца подписалось до 3-х тысяч подписчиков (без мфл, при помощи трафика с таргета и сотрудничество с блогерами).

Ниже задействованы скрины с сайта-парсер для разбора подписчиков, с аккаунта Instagram, ads Manager Facebook с показом скринов запуска трафика, Яндекс метрика с таблицей зафиксированных доходов через соц. сети