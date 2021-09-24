Продвижение интернет магазина (Instagram)
Добавлена61 просмотр
2 года назад
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Интернет-магазин Maidenly.ru
Мусульманские товары и одежда.
Полноценный сайт с более 1000 наименований, посещаемость до 70 тысяч в месяц.
Instagram 34.988 подписчиков.
Цели:
- Увеличить кол-во подписчиков без МФЛ
- Увеличить узнаваемость бренда в Instagram
- Запуск таргет рекламы
- Работа с блогерами
- Визуальное оформление ленты Instagram и баннеров сайта
Результаты:
За 2 месяца подписалось до 3-х тысяч подписчиков (без мфл, при помощи трафика с таргета и сотрудничество с блогерами).
Ниже задействованы скрины с сайта-парсер для разбора подписчиков, с аккаунта Instagram, ads Manager Facebook с показом скринов запуска трафика, Яндекс метрика с таблицей зафиксированных доходов через соц. сети