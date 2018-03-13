Продвижение интернет-магазина LINKSHOP в соц.сети Instagram

20000 руб. , 2 месяца

Клиент, который работает со мной уже больше 2 месяцев.

В продвижение интернет-магазина входит:

-Наполнение контента, написание продающих постов, ежедневная загрузка фотографий и сториз, индивидуальный подбор хаштегов.

-Проработали фирменный стиль, полностью изменили подачу аккаунта с обычного на Online шоурум.

-Продвижение (Используем массфоловинг и масслайкинг, таргетированную рекламу в инстаграм, работаем с лидерами мнений, используем лучшие сервисы)

- За 2 месяца количество подписчиков увеличилось на 80 процентов. Количество заказов возросло от 1 заказа в месяц, до 15-20 заказов. Это реальный результат, который мы получили за небольшой период времени.

-Обратная связь. И этим тоже занимаемся мы. Клиент лишь обрабатывает заказы и получает прибыль.

Стоимость за полное ведение аккаунта, фирменный стиль, продающие тексты, продвижение и обратную связь в первый месяц составила 20000 р.рублей. Данная сумма окупилась в течение 2 недель. За 2 месяц стоимость составила 15000 р.руб, так как фирменный стиль уже был разработан, но мы всё так же занимались полным ведением, продвижением и тд. www.instagram.com/linkshop_by/