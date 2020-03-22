Продвижение кино-страницы в инстаграм
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4 года назад
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- за 2 месяца работы привел более 6500 подписчиков. Вся статистика отслеживалась через бизнес аналитику инстаграм и сервисы
- Особое внимание уделялось и хэштегам, под каждый пост подбирались и тестировались отдельные хэштеги, с целью выбора наиболее релевантных и популярных. В итоге под каждый жанр был разработан свой пул из хэштегов.
- Помимо постинга (1-2 поста в день) каждый день выкладывались истории с различным интерактивом, дабы удержать новую аудиторию. Интерактив был в виде: Опросов, тестов, голосований и вопросов, а так же розыгрыши билетов на премьеры и Викторины с призами! Особенно популярна была рубрика «Угадай фильм по кадру» о чем свидетельствовало кол-во голосовавших ( от 300 и выше) и сообщения в Direct.
- Настроил и запустил таргетинговую рекламу, по аудитории кинолюбителей
- В итоге получили 6500 новых подписчиков за 2 месяца, средний охват поста в 50.000 за счет грамотно подобранных хэштегов, таргетинговой рекламы и самого креатива.