Продвижение коммерческого аккаунта Instagram
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7 лет назад
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Задача стояла в течении месяца привлечь ЦА и произвести продажу.
Были предприняты следующие действия:
-переработка контент плана(акцент на красивые и привлекающих внимание фото)
-полный анализ ЦА(женщины, 25-35 лет, беременны, с ребенком, в декрете, из Украины)
-сбор аккаунтов конкурентов
-парсинг ЦА из групп в ВК(тематичские-книги, бизнес; конкуренты, гео-локационные-паблики по обласным центрам миллионники, развлекательные-паблики для мамочек)
-масслайкинг, массфолловинг по собранной аудитории
-проведение конкурсов
-посев рекламы у лидера мнений(фотограф - 24к подписчиков)
За месяц привлечено 1500 целевых подписчиков, получено 139 визитов на сайт, проведено 5 транзакции.