Продвижение коммерческого аккаунта Instagram

Задача стояла в течении месяца привлечь ЦА и произвести продажу.

Были предприняты следующие действия:

-переработка контент плана(акцент на красивые и привлекающих внимание фото)

-полный анализ ЦА(женщины, 25-35 лет, беременны, с ребенком, в декрете, из Украины)

-сбор аккаунтов конкурентов

-парсинг ЦА из групп в ВК(тематичские-книги, бизнес; конкуренты, гео-локационные-паблики по обласным центрам миллионники, развлекательные-паблики для мамочек)

-масслайкинг, массфолловинг по собранной аудитории

-проведение конкурсов

-посев рекламы у лидера мнений(фотограф - 24к подписчиков)

За месяц привлечено 1500 целевых подписчиков, получено 139 визитов на сайт, проведено 5 транзакции.