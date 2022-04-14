Продвижение личного блога, проекта Добре Добриво

Органическое удобрение, жидкое, гранулированное и оптовые продажи

Цель: продажа товаров, поиск оптовых покупателей.

Проект был взят с нуля и продвинут под ключ, работаем как над Instagram, так и над Facebook.

За время работы над проектом было выполнено:

— Составление контент плана, его оптимизация.

— Подбор и оптимизация ключевых #хэштегов (размещение их как в комментариях, так и в постах, варианты с удалением тегов после 2-х часов размещения публикации, для прохождения верификации по тегам и их скрытию)

— Дизайн для страницы (разработка и обновление шаблонов для публикации).

— Создание и Оформление страниц Instagram и Facebook.

— Привязка Instagram к Facebook Creator Studio.

— Настройка Facebook Business Manager

— Создание, и тестирование рекламных Фото и Видео креативов.

— Настройка таргетированной рекламы, на такие цели как:

Написание в Direct и Messenger, трафик на сайт.

Следующий этап

Далее рассмотрим более подробно, такие основные категории кейса «Добре Добриво» как:

— Контент страниц Instagram и Facebook.

— Рекламная стратегия и Таргетинг проекта.

— Аудитории и Цели рекламных компаний.

Контент Добре Добриво

Контент план состоял из:

— посты с советами, которые нацелены как на аудиторию розничной и оптовой торговли.

— продажные посты, которые знакомят с каждым отдельным товаром.

— посты со скидками и акциями.

— прогревочные пред сезонные посты.

— цель контента, быть полезным, интересным и вызывать общение.

— в данном тарифном пакете клиента, не входила разработка уникальных Stories по этому был только анонс публикаций.

Контент планы Instagram и Facebook был одинаковым, по просьбе клиента.

Рекламная стратегия

Были выбраны следующие Цели:

— привлечение клиентов для написания в Direct и в Messenger. Особо хорошо работает Facebook. На Февраль 2022 года соотношение трафика Instagram и Facebook 10% к 90%

— трафик и конверсии на сайт.

Результаты рекламнных креативов

Рекламный креатив

Креативы меняються каждые 7 дней. Запускаются в проверку сразу 3 креатива и 3 текста. После 36 часов теста, оставлялся лучший креатив и лучший текст.

Реклама работает по всей Украине. Бюджет в среднем 6$ в день. Иногда мы повышаем до 17$-20$

Аудитория и цели:

Более подробнее про Аудитории и Цели рекламных компании.

Плейсменты: наиболее эффективными оказались Посты в Facebook. При этом лучше себя показали картинки не яркого характера.

Аудитории: самое интересное это конечно же аудитории.

— для цели привлечения к покупке жидкого товара, мы используем администраторов компаний цветочной тематики.

— для поиска оптовых покупателей, мы используем интересы: аграрная техника, комбайн, трактор, удобрения, фермер, фермерство.

— так же получая обратную связь и интересы, мы формируем аудитории look-and-like и похожих на них по всем направлениям работы.

— используем базу клиентов, для выгрузки телефонов в отдельную аудиторию и формирования похожей на них аудитории.

В этой нише, можно приводить на 100$ бюджета в среднем 100-300 обращений, при последовательной и качественной работе SMM команды, которая работает над контентом и Таргетолога проекта.

Если вы еще не решились кого выбирать для продвижения вашего бизнеса, то обратите особое внимание на компанию Нужные Люди. Мы знаем и умеем реализовывать проекты в социальных сетях!