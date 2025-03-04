Продвижение личного бренда эксперта в соцсетях
От клиента:
Я – специалист по психологии и саморазвитию, веду блог, где рассказываю о привычках, мышлении и достижении целей. Хочу пост, который поможет вовлечь аудиторию и показать мою экспертность.
ТЗ:
Напишите пост о том, почему люди боятся менять свою жизнь и как преодолеть этот страх. Желательно, чтобы был сильный первый абзац, эмоциональная подача и мотивационный посыл в конце. Пост должен быть не слишком длинным, но содержательным.
Проведена комплексная работа:
Анализ ТЗ и целевой аудитории
Разобрала запрос клиента, учла его стиль ведения блога и необходимость показать экспертность. Пост должен был быть вовлекающим, мотивирующим и основанным на психологии.
Проработка структуры и подачи
Начала с цепляющего вопроса, чтобы сразу вызвать у читателя отклик.
В середине объяснила страх перемен через призму психологии – как защитный механизм мозга.
Добавила типичные тревожные мысли, чтобы читатели узнали себя и почувствовали связь.
Дала конкретные советы, как работать со страхом, чтобы пост был не просто вдохновляющим, но и полезным.
Редактирование и доработка
Убрала лишнее, чтобы пост оставался ёмким и читался легко.
Добавила мотивационное завершение с акцентом на действие.
Включила призыв к вовлечению (вопрос в конце), чтобы пост спровоцировал комментарии и обсуждение.
Итог: вовлекающий, экспертный и мотивирующий пост, который соответствует запросу клиента и поможет увеличить активность аудитории.