Продвижение магнитно-грифельных досок в Москве
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6 лет назад
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10000 руб. , 1 месяц
Данный заказ был довольно специфический, было сложно сориентироваться, где же брать заветную целевую аудиторию. Но мы не сдавались и нашли гениальное решение, которое в итоге принесло меньше чем за месяц 2,500 новых подписчиков.