Продвижение магнитно-грифельных досок в Москве

10000 руб. , 1 месяц

Данный заказ был довольно специфический, было сложно сориентироваться, где же брать заветную целевую аудиторию. Но мы не сдавались и нашли гениальное решение, которое в итоге принесло меньше чем за месяц 2,500 новых подписчиков.