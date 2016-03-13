Продвижение медицинского центра "Візекс"ФБ
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9 лет назад
1. Добавление новых пользователей, ориентировка исключительно на целевую аудиторию (бесплатные белые методы - отправка приглашений)
2. Добавление качественного контента по тематике группы (посты, альбомы с фотографиями, аудиозаписи и видео).
3. Создание голосований и опросов,конкурсов
4. Добавление скрытой рекламы от имени пользователей, в виде сообщений и обсуждений с сылками на рекламируемый сайт;
5. Хештегирование постов
6. Обсуждения на стене и в альбомах с 10 различных аккаунтов, постоянная поддержка живого общения с участниками группы, вовлечение их в разговор.
7. Предоставление отчетности.
8. Обмен ссылками и информацией с другими группами
9. Запуск таргетированой рекламы.