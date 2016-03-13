Продвижение медицинского центра "Візекс"ФБ

1. Добавление новых пользователей, ориентировка исключительно на целевую аудиторию (бесплатные белые методы - отправка приглашений)

2. Добавление качественного контента по тематике группы (посты, альбомы с фотографиями, аудиозаписи и видео).

3. Создание голосований и опросов,конкурсов

4. Добавление скрытой рекламы от имени пользователей, в виде сообщений и обсуждений с сылками на рекламируемый сайт;

5. Хештегирование постов

6. Обсуждения на стене и в альбомах с 10 различных аккаунтов, постоянная поддержка живого общения с участниками группы, вовлечение их в разговор.

7. Предоставление отчетности.

8. Обмен ссылками и информацией с другими группами

9. Запуск таргетированой рекламы.

https://www.facebook.com/vizexlviv/