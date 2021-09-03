Продвижение PicsArt в TikTok

Добавлена
2 года назад
40 просмотров
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Выполнила следующие цели:

1. запуск актуального челлендж в TikTok и выбор блогеров. 

2. придумала идеи для выхода мерча в TikTok.

3. придумала 3 идеи для адаптации пошагового урока по обработке в TikTok.

Отчет об этом Вы можете посмотреть в портфолио в разделе "Кейсы": http://zapati4na-marketolog-smm.tilda.ws/smm 