Продвижение PicsArt в TikTok

Выполнила следующие цели:

1. запуск актуального челлендж в TikTok и выбор блогеров.

2. придумала идеи для выхода мерча в TikTok.

3. придумала 3 идеи для адаптации пошагового урока по обработке в TikTok.

Отчет об этом Вы можете посмотреть в портфолио в разделе "Кейсы": http://zapati4na-marketolog-smm.tilda.ws/smm