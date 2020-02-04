Продвижение профиля В инстаграм

Анализ специфики:

Углубление в особенности и тематику бизнеса - важная часть для реализации проекта.

Анализ конкурентов:

Сбор базы конкурентов и аналитика доступных данных

Разработка стратегии:

Подробный план продвижения, затрагивающий все аспекты работ

Создание контент плана:

Разработка плана по постам вовлекающего, развлекательного, познавательного и продающего характера.

Дизайн под ключ (бесплатно)

Продвижение по геотегам и хэштегам:

Подбор эффективных тегов

Размещение постов под различные цели - 20 шт. :

Интересные тексты, которые цепляют с первых строк и которые хочется дочитать до конца

Размещение сторис - от 3 до 5 в день:

Создание коротких видео, анимированных картинок, монтаж и обработка ваших материалов

Ведение конкурсов:

Подбор подходящей механики конкурса и ее реализация

Работа с подписчиками:

Ответ на комментарии, ответы в Директ

Увеличение активности:

Гарантированное увеличение показателей статистических данных за счет совокупности всей проведенной работы

Массфолловинг/масслайкинг, отписка (ручной метод):

Подписка по ЦА, лайки, отписка

Чистка от ботов:

Удаление неактивных профилей

Отчетность:

Ежемесячный отчет о проделанной работе.