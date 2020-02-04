Продвижение профиля в инстаграм

Добавлена
4 года назад
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Продвижение профиля В инстаграм

Перечень УСЛУГ

  • Анализ специфики:
Углубление в особенности и тематику бизнеса - важная часть для реализации проекта.

  • Анализ конкурентов:
Сбор базы конкурентов и аналитика доступных данных

  • Разработка стратегии:
Подробный план продвижения, затрагивающий все аспекты работ

  • Создание контент плана:
Разработка плана по постам вовлекающего, развлекательного, познавательного и продающего характера.

  • Дизайн под ключ (бесплатно)
  • Продвижение по геотегам и хэштегам:
Подбор эффективных тегов

  • Размещение постов под различные цели - 20 шт. :
Интересные тексты, которые цепляют с первых строк и которые хочется дочитать до конца

  • Размещение сторис - от 3 до 5 в день:
Создание коротких видео, анимированных картинок, монтаж и обработка ваших материалов

  • Ведение конкурсов:
Подбор подходящей механики конкурса и ее реализация

  • Работа с подписчиками:
Ответ на комментарии, ответы в Директ

  • Увеличение активности:
Гарантированное увеличение показателей статистических данных за счет совокупности всей проведенной работы

  • Массфолловинг/масслайкинг, отписка (ручной метод):
Подписка по ЦА, лайки, отписка

  • Чистка от ботов:
Удаление неактивных профилей

  • Отчетность:
Ежемесячный отчет о проделанной работе.