Продвижение ресторана турецкой кухни

Рекламные кампании в соцсетях к открытию веранд
Цель кампании: проинформировать потенциальную аудиторию об открытии веранды и ресторана, привлечь посетителей в заведение
Запущено два типа кампаний: охватные и трафиковые
1. Охватные кампании
Анонс открытия ресторана потенциальной аудитории. Частота – 3 на пользователя, в среднем этого достаточно для того, чтобы пользователь заметил и запомнил предложение. Оптимизация на охват помогает добиться минимальной стоимости за показы рекламных объявлений.
Формат: промопост в ленте инстаграм, сториз в инстаграм
Аудитория: широкая потенциальная аудитория
1. Гео: Москва. Интересы: Стейк, Гриль или Мясо
2. Интересы: Гео: 10 км от точки. Интересы: Рестораны
3. Интересы: Турецкая кухня, Стамбул
2. Трафиковые кампании
Более целевые сегменты привлекались в инстаграм-аккаунт, чтобы они подробнее ознакомились с меню и подписались.
Так мы увеличили базу лояльных пользователей, проинформировали аудиторию об открытии ресторана и получили новых подписчиков в Instagram.
Формат: промопост в ленте инстаграм, сториз в инстаграм
Аудитория:
1. Ретаргетинг по взаимодействиям с инстаграм и фейсбук за последние 31-90 дней (возвращение пользователей, которые были активны раньше)
2. Ретаргетинг по тем, кто смотрел 50% видео
3. Look-alike по тем, кто смотрел видео полностью
4. Look-alike на взаимодействия с инстаграм
5. Интересы: Рестораны, Гео: 2 км до заведения.