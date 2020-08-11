Продвижение ресторана турецкой кухни

Рекламные кампании в соцсетях к открытию веранд

Цель кампании: проинформировать потенциальную аудиторию об открытии веранды и ресторана, привлечь посетителей в заведение

Запущено два типа кампаний: охватные и трафиковые

1. Охватные кампании

Анонс открытия ресторана потенциальной аудитории. Частота – 3 на пользователя, в среднем этого достаточно для того, чтобы пользователь заметил и запомнил предложение. Оптимизация на охват помогает добиться минимальной стоимости за показы рекламных объявлений.

Формат: промопост в ленте инстаграм, сториз в инстаграм

Аудитория: широкая потенциальная аудитория

1. Гео: Москва. Интересы: Стейк, Гриль или Мясо

2. Интересы: Гео: 10 км от точки. Интересы: Рестораны

3. Интересы: Турецкая кухня, Стамбул

2. Трафиковые кампании

Более целевые сегменты привлекались в инстаграм-аккаунт, чтобы они подробнее ознакомились с меню и подписались.

Так мы увеличили базу лояльных пользователей, проинформировали аудиторию об открытии ресторана и получили новых подписчиков в Instagram.

Формат: промопост в ленте инстаграм, сториз в инстаграм

Аудитория:

1. Ретаргетинг по взаимодействиям с инстаграм и фейсбук за последние 31-90 дней (возвращение пользователей, которые были активны раньше)

2. Ретаргетинг по тем, кто смотрел 50% видео

3. Look-alike по тем, кто смотрел видео полностью

4. Look-alike на взаимодействия с инстаграм

5. Интересы: Рестораны, Гео: 2 км до заведения.