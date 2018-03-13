Продвижение роз в колбе по Беларуси

10000 руб. , 1 месяц

В этот раз мы отвечали лишь за продвижение, аккаунт уже был неплохо оформлен, мы лишь дали рекомендации по улучшению, придумали хаштеги с текстами, переоформили описание.

За месяц продвижение количество подписчиков увеличилось на 1700 потенциальных покупателей (живые люди, не накрутка). Бизнес был запущен накануне 14 февраля, поэтому заказов к данному празднику было много, своё дело сыграло и грамотное продвижение, которое мы предоставили.

Цена за продвижение составила 10000 р. руб и была полностью окуплена с первыми 4-5 заказами, которые поступили меньше чем за 3 дня.