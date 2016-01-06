Продвижение салона красоты "Дом Распутина"

Добавлена
8 лет назад
266 просмотров
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Конкурсный проект.

  • Разработка контент-плана, анализ конкурентов,
  • оформление сообщества,
  • настройка таргетированной рекламы,
  • подготовка медиа-плана для органической рекламы (покупке постов в тематических сообществах),
  • SMO,
  • разработка конкурсных механик.