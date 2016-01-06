Продвижение салона красоты "Дом Распутина"
Добавлена266 просмотров
8 лет назад
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Конкурсный проект.
- Разработка контент-плана, анализ конкурентов,
- оформление сообщества,
- настройка таргетированной рекламы,
- подготовка медиа-плана для органической рекламы (покупке постов в тематических сообществах),
- SMO,
- разработка конкурсных механик.