Продвижение сети лазерной эпиляции в Москве

Приоритетная задача в бьюти нише — это привлечь клиента на первое посещение, так как после качественной процедуры и хорошего сервиса, он вернётся в этот же салон ещё раз и тем самым на его привлечение мы больше не будем тратить рекламные средства (если не рассматривать ретаргет), вследствие чего, увеличивая клиентскую базу мы постепенно масштабируемся и заполняем все свободные окна.

Так же результаты в бьюти-нише уже неплохие, когда клиенту удается покрыть все расходы на рекламу и выйти в 0, тем самым пополнив клиентскую базу, с которой он уже в перспективе будет окупаться и зарабатывать.

Использованная цель рекламы — лидогенерация. Данная цель более предпочтительна, так как по своему опыту могу сказать, что лидформа даёт самый эффективный выхлоп в бьюти-нише. Конечно же в разных ситуациях цель рекламы подбирается индивидуально, всё зависит от объема аудитории и бюджета.

Заявок: 5400+

Средняя цена заявки: 190+- рублей

Инвестировано бюджета: более 1 млн рублей

Заявок: 640+

Средняя цена заявки: 260+- рублей

Инвестировано бюджета: более 170 000 рублей

Сложности: т.к. в Москве уже есть два салона от этой сети, было много заявок, которые хотели попасть в салон в другом районе (там другие владельцы). Изначально заявки были очень дорогие, из-за детального сужения по гео, пробовали дорогие акции и тд, через время удалось найти хорошие связки и снизить цену заявки.