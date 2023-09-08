Продвижение социальной сети по продаже телефонной техники
Социальные сети (SMM и SMO)
Добавленанет просмотров
4 месяца назад
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Продвижение социальной сети по продаже телефонной техники
Описание: Активное ведение и продвижение Instagram impulse_mobile.
В мои обязанности входило:
-Создание контент-плана и его реализация
-Создание качественного контента
-Оформление шапки профиля
-Редактирование фото и монтаж видео
-Таргет и рекламные компании
-Коммуникация с подписчиками в комментариях
-Продажи через Direct
За время работы я увеличила количество продаж до необходимого результата. Заказчик остался доволен