Продвижение социальной сети по продаже телефонной техники

Социальные сети (SMM и SMO)
Добавлена
4 месяца назад
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Продвижение социальной сети по продаже телефонной техники

Описание: Активное ведение и продвижение Instagram impulse_mobile.

В мои обязанности входило:

-Создание контент-плана и его реализация

-Создание качественного контента

-Оформление шапки профиля

-Редактирование фото и монтаж видео

-Таргет и рекламные компании

-Коммуникация с подписчиками в комментариях

-Продажи через Direct

За время работы я увеличила количество продаж до необходимого результата. Заказчик остался доволен