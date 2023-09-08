Продвижение социальной сети по ремонту телефонов и ПК
Социальные сети (SMM и SMO)
Добавлена1 просмотр
4 месяца назад
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Активное ведение и продвижение Instagram remont_telephones
В мои обязанности входило:
-Создание контент-плана и его реализация
-Создание качественного контента
-Оформление шапки профиля
-Редактирование фото и монтаж видео
-Таргет и рекламные компании
-Коммуникация с подписчиками в комментариях
-Продажи и поддержание клиентов во всех их вопросах через Direct
За время работы я увеличила количество клиентов до необходимого результата. Заказчик остался доволен