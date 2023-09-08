Продвижение социальной сети по ремонту телефонов и ПК

Активное ведение и продвижение Instagram remont_telephones

В мои обязанности входило:

-Создание контент-плана и его реализация

-Создание качественного контента

-Оформление шапки профиля

-Редактирование фото и монтаж видео

-Таргет и рекламные компании

-Коммуникация с подписчиками в комментариях

-Продажи и поддержание клиентов во всех их вопросах через Direct

За время работы я увеличила количество клиентов до необходимого результата. Заказчик остался доволен