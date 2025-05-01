Продвижение танцевальной студии: Instagram, реклама, продажи

SMM-специалист, маркетолог и администратор в детской танцевальной школе Deniz Dans Stüdyosu (Анталья)

Работала на стыке контента, рекламы и продаж: вела Instagram на турецком и русском языках, продумывала прогревы, снимала и монтировала видео, оформляла сторис, отвечала за визуал и тексты. Создавала мини-сайты и воронки (Taplink), обрабатывала лиды, вела переписку в WhatsApp, консультировала клиентов. Настраивала таргетированную рекламу, вела аналитику, подготавливала отчёты и оптимизировала бюджеты.

Помогала в организации офлайн-мероприятий и взаимодействии с учениками и родителями.

За 4 месяца привлекла более 130 новых клиентов при бюджете 300–350$/мес. Представленный проект работает, можете перейти по ссылке и задать вопросы предпринимателю о нашем сотрудничестве.