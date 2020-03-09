Продвижение в Instagram, Facebook и таргет
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Профессионально занимаюсь продвижением в Instagram, Facebook и настройкой таргетированной рекламы уже более 4 лет. Работала с клиентами из разных ниш: Рестораны, Ювелирные изделия, Бренды одежды, Стоматологические клиники, Дизайнеры, Музыканты, Разный товарный бизнес, Личные бренды, Онлайн школы и т.д.
Крупные клиенты, с кем сотрудничаю по сей день: международная компания ЭПЛ Якутские Бриллианты, Сеть Ресторанов Аркадия Новикова, Цирк Никулина, Сеть Ирландских пабов Harats.
Также есть команда проверенных подрядчиков, которые делают качественный контент: фотографы, копирайтеры, видеографы.
За это время настроила более 350 рекламных кампаний, под абсолютно разные цели (лиды, заказы, подписчики, охват пользователей). Вела несколько рекламных кампаний с большими бюджетами!
Мои услуги:
-Продвижение личных и коммерческих аккаунтов
-Настройка таргетированной рекламы Instagram и Facebook
-Оформление страницы Instagram и Facebook
-Анализ конкурентов
-Обработка фотографий
-Съёмка и монтаж видео (лента/сторис)
-Написание статей и информационных текстов
-Написание продающих текстов
-Проведение конкурсов и розыгрышей в Facebook и Instagram
-Создание рекламных баннеров и креативов
-Работа с блогерами
Периодически провожу лекции, вебинары и даю личные консультации по всему, что связанно с Инстаграм.
Буду рада взять Ваш проект и довести его до желаемых результатов в социальных сетях!