Продвижение в Instagram, Facebook и таргет

Профессионально занимаюсь продвижением в Instagram, Facebook и настройкой таргетированной рекламы уже более 4 лет. Работала с клиентами из разных ниш: Рестораны, Ювелирные изделия, Бренды одежды, Стоматологические клиники, Дизайнеры, Музыканты, Разный товарный бизнес, Личные бренды, Онлайн школы и т.д.

Крупные клиенты, с кем сотрудничаю по сей день: международная компания ЭПЛ Якутские Бриллианты, Сеть Ресторанов Аркадия Новикова, Цирк Никулина, Сеть Ирландских пабов Harats.

Также есть команда проверенных подрядчиков, которые делают качественный контент: фотографы, копирайтеры, видеографы.

За это время настроила более 350 рекламных кампаний, под абсолютно разные цели (лиды, заказы, подписчики, охват пользователей). Вела несколько рекламных кампаний с большими бюджетами!

Мои услуги:

-Продвижение личных и коммерческих аккаунтов

-Настройка таргетированной рекламы Instagram и Facebook

-Оформление страницы Instagram и Facebook

-Анализ конкурентов

-Обработка фотографий

-Съёмка и монтаж видео (лента/сторис)

-Написание статей и информационных текстов

-Написание продающих текстов

-Проведение конкурсов и розыгрышей в Facebook и Instagram

-Создание рекламных баннеров и креативов

-Работа с блогерами

Периодически провожу лекции, вебинары и даю личные консультации по всему, что связанно с Инстаграм.

Буду рада взять Ваш проект и довести его до желаемых результатов в социальных сетях!