Продвижение в соц.сетях VK Facebook Instagram

Предоставляю качественные услуги интернет-маркетинга в соц сетях, направленные на получение результата и прибыли.Использую только белые и легальные методы, работаю только с реальной целевой аудиторией без накруток и другого мусора.

Работаю с соц сетями: Вконтакте, Facebook, Instagram.Предоставляемые услуги:- Выявление конкретных социальных сетей для более эффективного продвижения- Настройка и ведение таргетированной рекламы в Facebook, Instagram, Вконтакте, MyTarget - Создание сообществ(дизайн, оформление, первичное наполнение )- Ведение и поддержка сообществ (Публикация контента/постов в сообществе, полное администрирование и модерация)- Привлечение целевой аудитории в сообщества(новые подписчики и участники сообществ с рекламы и приглашений)- Организация рекламных кампаний в тематических крупных сообществах- Прямой целевой трафик на Ваш сайт с соц сетей- Оптимизация и продвижение сообществ в поиске ВК

В результате сотрудничества Вы получите:

- Увеличение узнаваемости. - Повышение имиджа продукта в целом. - Рост лояльности целевой аудитории. - Привлечение целевой аудитории. - Трафик на сайт и продажи