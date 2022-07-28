Продвижение в ВК Школы Танцев в Минске

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Детская школа танцев в Минске
Цель - заявки на бесплатное занятие до 500руб
Бюджет на рекламу - 20 тыс рублей в месяц
География - Минск и область
Инструменты - лидформа ВК, трафик в группу ВК
Хорошо сработали аудитории - группы родителей, конкуренты (но очень узкая аудитория, неделю покрутили), интерес родители 27+ радиус от школы 5км. Работаю продолжаем