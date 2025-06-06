Профессиональный маркетолог. Настройка и ведение рекламы.

Добавлена
день назад
нет просмотров
для профиля2.png

🔥 ТОП-Маркетолог | Взрывной рост продаж через рекламу ВКонтакте, Яндекс.Директ и Авито

💼 Для кого:
— Владельцы бизнесов, которым нужны клиенты уже сегодня
— Стартапы, которым необходимо быстро выйти на окупаемость
— Интернет-магазины, которым надоело сливать бюджет впустую

🚀 Что делаю:

🔹 ВКонтакте:
— Точечный таргет на вашу ЦА (никакого "мусорного" трафика)
— Автоворонки продаж через VK-рекламу
— Взрывной рост сообщества с "теплыми" подписчиками

🔹 Яндекс.Директ:
— Реклама с ценой лида в 2-3 раза ниже рынка
— Глубокая аналитика и постоянная оптимизация
— Настройка РСЯ для максимального охвата

🔹 Авито PRO:
— Вывод ваших товаров в ТОП поиска
— Умная автоматизация размещения
— Увеличение просмотров в 5-10 раз

💵 Фишки, за которые клиенты меня ценят:

Первые результаты через 3-5 дней – не нужно ждать месяцы
Работаю до результата – не бросаю после настройки
Прозрачная отчетность – вы видите каждый рубль
Никаких шаблонов – только индивидуальные стратегии