Профессиональный маркетолог. Настройка и ведение рекламы.
🔥 ТОП-Маркетолог | Взрывной рост продаж через рекламу ВКонтакте, Яндекс.Директ и Авито
💼 Для кого:
— Владельцы бизнесов, которым нужны клиенты уже сегодня
— Стартапы, которым необходимо быстро выйти на окупаемость
— Интернет-магазины, которым надоело сливать бюджет впустую
🚀 Что делаю:
🔹 ВКонтакте:
— Точечный таргет на вашу ЦА (никакого "мусорного" трафика)
— Автоворонки продаж через VK-рекламу
— Взрывной рост сообщества с "теплыми" подписчиками
🔹 Яндекс.Директ:
— Реклама с ценой лида в 2-3 раза ниже рынка
— Глубокая аналитика и постоянная оптимизация
— Настройка РСЯ для максимального охвата
🔹 Авито PRO:
— Вывод ваших товаров в ТОП поиска
— Умная автоматизация размещения
— Увеличение просмотров в 5-10 раз
💵 Фишки, за которые клиенты меня ценят:
✔ Первые результаты через 3-5 дней – не нужно ждать месяцы
✔ Работаю до результата – не бросаю после настройки
✔ Прозрачная отчетность – вы видите каждый рубль
✔ Никаких шаблонов – только индивидуальные стратегии