Профессиональный маркетолог. Настройка и ведение рекламы.

🔥 ТОП-Маркетолог | Взрывной рост продаж через рекламу ВКонтакте, Яндекс.Директ и Авито

💼 Для кого:

— Владельцы бизнесов, которым нужны клиенты уже сегодня

— Стартапы, которым необходимо быстро выйти на окупаемость

— Интернет-магазины, которым надоело сливать бюджет впустую

🚀 Что делаю:

🔹 ВКонтакте:

— Точечный таргет на вашу ЦА (никакого "мусорного" трафика)

— Автоворонки продаж через VK-рекламу

— Взрывной рост сообщества с "теплыми" подписчиками

🔹 Яндекс.Директ:

— Реклама с ценой лида в 2-3 раза ниже рынка

— Глубокая аналитика и постоянная оптимизация

— Настройка РСЯ для максимального охвата

🔹 Авито PRO:

— Вывод ваших товаров в ТОП поиска

— Умная автоматизация размещения

— Увеличение просмотров в 5-10 раз

💵 Фишки, за которые клиенты меня ценят:

✔ Первые результаты через 3-5 дней – не нужно ждать месяцы

✔ Работаю до результата – не бросаю после настройки

✔ Прозрачная отчетность – вы видите каждый рубль

✔ Никаких шаблонов – только индивидуальные стратегии